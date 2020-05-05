مجمع الملك عبدالعزيز يتابع صيانة ثوب الكعبة المشرفة

الثلاثاء 5 مايو 2020

قام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ممثلاً بقسم صيانة ثوب الكعبة المشرفة، الإثنين، بمتابعة أعمال شد الحزام وصيانة ثوب الكعبة ليحتفظ برونقه، بالإضافة إلى تثبيت أطرافه.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، يعد هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها قسم صيانة ثوب الكعبة ويتم وفق برنامج ثابت للعمل به، من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.

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يُذكر أنه يتم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من عناية بالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاصديهما عامة، وبالكعبة المشرّفة خاصة على مدى عقود عديدة.

يشار إلى أن هذه الأعمال تتم بمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، أحمد بن محمد المنصوري، وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.