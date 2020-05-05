السعودية | أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق من المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:54 صباحًا, 5 مايو 2020 م المناطق - واس توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ،حائل ،القصيم ،الحدود الشمالية , الجوف ،الرياض ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة) .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 10-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بوجة عام بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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