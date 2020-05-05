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شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة مواطن جرفته السيول في نجران والان نبدء بالتفاصيل
- إنقاذ ٣ مقيمين انهار منزلهم في السيول.. وإخلاء ٦ أُسر وإيوائهم
عثرت فرق الدفاع المدني بنجران على جثة الشخص المفقود وهو مواطن في العقد السادس، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور احد الاودية، نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته.
كما أنقذ ٣ مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وأخلى ٦ أُسر وإيوائهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم بالسيول..
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