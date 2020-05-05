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أكّدت مصادر "الخليج 365" أن الشبان الـ 13 الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول يطلقون النار بإحدى قرى محافظة الليث، كانوا محتفلين بخروج أحد أصدقائهم من السجن وتمّ القبض عليهم.
وكانت شرطة محافظة الليث قد ألقت القبض على 13 شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يطلقون النار بكثافة مستخدمين أسلحة نارية من نوع (رشاش)، داخل إحدى القرى شمال محافظة الليث بمنطقة مكة المكرّمة.
وبعد انتشار المقطع بدأت شرطة محافظة الليث بالبحث والتحرّي وجمع المعلومات عمّن ظهروا في الفيديو، لتنتقل بعدها الشرطة بقيادة مدير الإدارة العقيد علي بن سالم الشهري؛ وعدد من الضباط والأفراد، إلى القرية التي وقعت بها الحادثة؛ ليتم القبض على 13 شاباً دون أيّ مقاومة، وفي خلال زمن قياسي من انتشار المقطع، حيث تمّ إيداعهم التوقيف؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.محافظ الليث
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 10:59 AM
ظهروا في مقطع متداول بإحدى القرى شمال المحافظة والجهات الأمنية أوقعت بهم
أكّدت مصادر "الخليج 365" أن الشبان الـ 13 الذين ظهروا في مقطع فيديو متداول يطلقون النار بإحدى قرى محافظة الليث، كانوا محتفلين بخروج أحد أصدقائهم من السجن وتمّ القبض عليهم.
وكانت شرطة محافظة الليث قد ألقت القبض على 13 شخصاً ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يطلقون النار بكثافة مستخدمين أسلحة نارية من نوع (رشاش)، داخل إحدى القرى شمال محافظة الليث بمنطقة مكة المكرّمة.
وبعد انتشار المقطع بدأت شرطة محافظة الليث بالبحث والتحرّي وجمع المعلومات عمّن ظهروا في الفيديو، لتنتقل بعدها الشرطة بقيادة مدير الإدارة العقيد علي بن سالم الشهري؛ وعدد من الضباط والأفراد، إلى القرية التي وقعت بها الحادثة؛ ليتم القبض على 13 شاباً دون أيّ مقاومة، وفي خلال زمن قياسي من انتشار المقطع، حيث تمّ إيداعهم التوقيف؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
، بعد الإطاحة بمُطلقي النار الـ 13 بالليث.. مصادر: كانوا يحتفلون بخروج صديقهم من السجن ،
المصدر : الخليج 365
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