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باشر أمير منطقة الباحة، استقبال بلاغ في غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد (997) من مواطن؛ حيث بدأ البلاغ بـ"كيف أقدر أخدمك؟" وأنهاه بـ"تشرّفت بخدمتك، حسام بن سعود بن عبدالعزيز".
وفي التفاصيل، استقبل أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود، في أثناء زيارته غرفة العمليات بفرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، بلاغ المواطن عبدالله الغامدي؛ على هاتف بلاغات الهلال الأحمر (997)، وبادره بالسؤال عن بيانات الحالة وموقع المريض أو المصاب؛ ليتبين أن الحالة صرع في قرية الظفير، ليؤكّد المسعف الأمير أنه سيتم توجيه أقرب فرقة إسعافية إليه، منهياً المكالمة بعبارة "تشرّفت بخدمتك، حسام بن سعود بن عبدالعزيز". حسام بن سعود بن عبدالعزيز
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 10:58 AM
مكالمة على هاتف بلاغات الهلال الأحمر 997 وبادره بالسؤال عن بيانات الحالة والموقع
باشر أمير منطقة الباحة، استقبال بلاغ في غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم الموحد (997) من مواطن؛ حيث بدأ البلاغ بـ"كيف أقدر أخدمك؟" وأنهاه بـ"تشرّفت بخدمتك، حسام بن سعود بن عبدالعزيز".
وفي التفاصيل، استقبل أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود، في أثناء زيارته غرفة العمليات بفرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، بلاغ المواطن عبدالله الغامدي؛ على هاتف بلاغات الهلال الأحمر (997)، وبادره بالسؤال عن بيانات الحالة وموقع المريض أو المصاب؛ ليتبين أن الحالة صرع في قرية الظفير، ليؤكّد المسعف الأمير أنه سيتم توجيه أقرب فرقة إسعافية إليه، منهياً المكالمة بعبارة "تشرّفت بخدمتك، حسام بن سعود بن عبدالعزيز".
، "تشرّفت بخدمتك".. شاهد "مفاجأة أمير الباحة لمواطن" أبلغ الإسعاف عن حالة مرضية ،
المصدر : الخليج 365
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