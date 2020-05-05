، بعجز 45%.. ميزان تجارة تركيا يأخذ بِيَد الليرة ويهويان! ،

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أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية الصادرة أمس الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري لتركيا خلال أبريل الماضي بنسبة 45% سنويًّا إلى 3.97 مليار دولار مقابل 2.73 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت صادرات تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 41% سنويًّا إلى 8.99 مليار دولار؛ في حين تراجعت الواردات بنسبة 28% إلى 13 مليار دولار.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات خلال الشهر الماضي إلى 69.4% مقابل 84.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفق "الألمانية"، انعكست زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا على قيمة الليرة التركية التي تراجعت أمام الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس 2018؛ حيث جرى تداولها بسعر 7.04 ليرة لكل دولار، في البورصات العالمية، في أعقاب أسبوع من عمليات البيع الكثيف للدولار من جانب البنوك التركية للدفاع عن الليرة.
ويُعتبر سعر 7 ليرات لكل دولار حاجزًا نفسيًّا في تركيا؛ حيث كانت الليرة قد سجلت انخفاضًا قياسيًّا إلى 7.08 ليرة لكل دولار في أغسطس 2018 عندما نشب نزاع دبلوماسي وتجاري بين أنقرة وواشنطن؛ مما أدى إلى انهيار العملة التركية التي فقدت حوالى 40% من قيمتها في ذلك الوقت.تركيا
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 10:46 AM
مع تراجع الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 41%
أظهرت بيانات وزارة التجارة التركية الصادرة أمس الاثنين، ارتفاع عجز الميزان التجاري لتركيا خلال أبريل الماضي بنسبة 45% سنويًّا إلى 3.97 مليار دولار مقابل 2.73 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
وتراجعت صادرات تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 41% سنويًّا إلى 8.99 مليار دولار؛ في حين تراجعت الواردات بنسبة 28% إلى 13 مليار دولار.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء، إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات خلال الشهر الماضي إلى 69.4% مقابل 84.9% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفق "الألمانية"، انعكست زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا على قيمة الليرة التركية التي تراجعت أمام الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أغسطس 2018؛ حيث جرى تداولها بسعر 7.04 ليرة لكل دولار، في البورصات العالمية، في أعقاب أسبوع من عمليات البيع الكثيف للدولار من جانب البنوك التركية للدفاع عن الليرة.
ويُعتبر سعر 7 ليرات لكل دولار حاجزًا نفسيًّا في تركيا؛ حيث كانت الليرة قد سجلت انخفاضًا قياسيًّا إلى 7.08 ليرة لكل دولار في أغسطس 2018 عندما نشب نزاع دبلوماسي وتجاري بين أنقرة وواشنطن؛ مما أدى إلى انهيار العملة التركية التي فقدت حوالى 40% من قيمتها في ذلك الوقت.
، بعجز 45%.. ميزان تجارة تركيا يأخذ بِيَد الليرة ويهويان! ،
المصدر : الخليج 365
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