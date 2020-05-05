- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجّلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو، انخفاضاً من ثلاث إصابات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.
وسُجلت أيضاً 15 حالة إصابة دون أعراض، ارتفاعاً من حالتين في اليوم السابق.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في الصين إلى 82881، ويظل عدد الوفيات مستقراً عند 4633.الصين فيروس كورونا الجديد
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 10:45 AM
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجّلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو، انخفاضاً من ثلاث إصابات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.
وسُجلت أيضاً 15 حالة إصابة دون أعراض، ارتفاعاً من حالتين في اليوم السابق.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في الصين إلى 82881، ويظل عدد الوفيات مستقراً عند 4633.
، الصين: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الصين: تسجيل إصابة واحدة فقط بكورونا.. ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.