تأهيل 5 آلاف مأذون لعقد "الزواج الإلكتروني" في السعودية

قالت وسائل إعلام سعودية إن وزارة العدل السعودية تعقد غداً الأربعاء، ورشة عمل عن بعد لمأذوني الأنكحة في المملكة، تستهدف 5 آلاف مأذون، لتعريفهم بمشروع العقد الإلكتروني للزواج.

وحسب صحيفة عكاظ، فإن الورشة تهدف إلى تأهيل مأذوني الأنكحة للمرحلة الإلكترونية الجديدة، لتوثيق الزواج إلكترونياً بالكامل باستخدام جهاز رقمي يغني المأذون عن حمل المستندات الورقية، ويغني المستفيدين عن الذهاب إلى المحاكم.

ويهدف عقد الزواج الإلكتروني إلى توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وثائق الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية، وفق روسيا اليوم.

يذكر أن وزارة العدل السعودية، كانت قد أطلقت الخدمة تجريبياً في الرياض، عبر 300 مأذون، قاموا بتوثيق 2000 عقد زواج إلكتروني خلال الفترة التجريبية.