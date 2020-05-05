شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم 3 آلاف موقع في القطيف خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

طهرت بلدية محافظة القطيف 3528 موقعًا في مختلف المواقع بالمحافظة، وبلغت جولات الإصحاح البيئي 1196 جولة خلال أسبوع فقط، وذلك ضمن الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد.

وأكد رئيس بلدية القطيف م.محمد الحسيني، أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، العديد من عمليات التطهير والتعقيم في مختلف مناطق المحافظة، بهدف مكافحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن عدد المواقع التي تم تعقيمها خلال الأسبوع الماضي، تتجاوز 3528 موقعًا.

وأضاف: إن عمليات التعقيم أنجزت بواسطة 1969 عاملا في اليوم الواحد، متابعًا أن جولات الإصحاح البيئي، بلغت 1196 جولة خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن البلدية استخدمت خلال عمليات التعقيم المختلفة نحو 130 آلية في اليوم الواحد، مؤكدًا أن البلدية مستمرة في عمليات التعقيم ضمن جهودها لمكافحة جائحة كورونا.