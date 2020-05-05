شكرا لمتابعة خبر عن " حقوق الإنسان " عن توبيخ عامل بحجة دعوته للإسلام: الدولة تحترم معتقدات الآخرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علقت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، على واقعة توبيخ مواطن لعامل غير مسلم بسبب إفطاره في نهار رمضان، مؤكدة أن الدولة ومؤسساتها حريصة على الحفاظ على كرامة الإنسان واحترام معتقدات الآخرين ودياناتهم وحرياتهم المشروعة.

وثمنت الهيئة، أمر النيابة العامة بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يسيء لمقيم ويعامله معاملة مهينة، وتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت أمراً بالقبض على الشخص المسيء، استناداً إلى المادتين 15، 17 من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء.