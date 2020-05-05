شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..ردة فعل الأمير سلطان حين سكب عليه " الشاي " أمام ضيف كبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحدث الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية أحمد الفراج، عن موقف تعرض له الأمير سلطان -رحمه الله-، حين استضاف ضيف كبير وسكب القهوجي الشاي عليه.
وقال الفراج: " الأمير سلطان رحمه الله، كنت في أحد اللقاءات، وجاء القهوجي، ومعه الشاي، والأمير كان معه ضيف كبير، وكان الضيف في مكان مقابل للأمير، وكنت أجلس بينهما للترجمة " .
وتابع: " القهوجي تعثر وطاح وانكب الشاي على ثوب الأمير وعلى البشت، والموجودين والحرس فزعوا " .
وأضاف: " أقسم بالله الأمير ابتسم وطلب شاي آخر ولم يقل كلمة للقهوجي الذي ارتكب هذا الخطأ ".
واستكمل: " كنت أريد أن أعلم ماذا حدث مع القهوجي بعد ذلك، فقيل لي إن الأمير لم يسأل عن الموضوع، فهو جبل على السماحة وجبل على الكرم ".
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