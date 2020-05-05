شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الفراج يعتذر عن مقالة " لك العتبى يا نتنياهو حتى ترضى " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية أحمد الفراج، اعتذارًا عن مقاله المنشور في صحيفة الجزيرة بعنوان " لك العتبى يا نتنياهو حتى ترضى "، الذي أثار جدلا واسعا في عام 2015.

وأوضح الفراج خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " ،أنه لم يوفق في اختيار العنوان وأنه لم يظهر مضمون المقال بالشكل المطلوب.

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وقال الفراج، إن قصة المقال تعود إلى خصومة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مع دول الخليج وانجرافه مع إيران في الاتفاق النووي، ما أغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو.

وأشار إلى أنه بعد ذهاب نتنياهو إلى أمريكا وإلقاء خطابه أمام الكونجرس، وغضب أوباما منه ما اضطره للاعتذار، كتب المقال على لسان أوباما، مؤكدًا أنه لم ينتبه لاحتمالية الجدل الذي قد يحدثه المقال.