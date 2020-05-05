شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السديس يدعو إلى التباعد بين الصفوف عقب إقامة المغرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظة دعوة الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين في الحرم المكي، للالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقال السديس، عقب إقامة صلاة المغرب أمس الاثنين: " أيها الإخوة المصلون، حِفاظاً على صحتكم تقيدوا بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين الصفوف، تقبل الله منا ومنكم " .

Advertisements

يذكر أن السديس دشن مبادرة " معا محترزون " والتي تهدف لتوعية العاملين بالمسجد الحرام بالإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، كما تهدف لإيضاح الطرق الصحية والسليمة لتعقيم اليدين واستعمال الكمامات.