شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السديس يدعو إلى التباعد بين الصفوف عقب إقامة المغرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو، لحظة دعوة الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين في الحرم المكي، للالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وقال السديس، عقب إقامة صلاة المغرب أمس الاثنين: " أيها الإخوة المصلون، حِفاظاً على صحتكم تقيدوا بالإجراءات الاحترازية في التباعد بين الصفوف، تقبل الله منا ومنكم " .
يذكر أن السديس دشن مبادرة " معا محترزون " والتي تهدف لتوعية العاملين بالمسجد الحرام بالإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، كما تهدف لإيضاح الطرق الصحية والسليمة لتعقيم اليدين واستعمال الكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..السديس يدعو إلى التباعد بين الصفوف عقب إقامة المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.