شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة تنتقد غيرة النساء على أزواجهن: " إذا زوجك خربان غيريه " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثقت مواطنة مقطع فيديو، انتقدت خلاله غيرة المرأة على زوجها من الخادمة أو السكرتيرة.
ووصفت المواطنة تلك الغيرة بـ " التخلف " ، قائلة: " إذا زوجك خربان فهو خربان سواء مع السكرتيرة أو الخادمة، إما تغيري الزوج الخربان هذا أو تضعي له حد " .
وأشارت إلى أنه لا يجب أن تتوجه الزوجة إلى الفتاة الثانية وتهاجمها بسبب علاقتها بزوجها، قائلة: " اشتغلي على البيت نفسه ،تركتي العلة ورايحة لهذه! " .
وتابعت: " نفس الحال بالنسبة للزوج إذا وجد زوجته تكلم شخص آخر عليه أن يتحدث معها وليس مع الشخص الآخر " مضيفة: " كلم العلة اللي عندك " .
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