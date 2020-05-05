شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطنة تنتقد غيرة النساء على أزواجهن: " إذا زوجك خربان غيريه " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت مواطنة مقطع فيديو، انتقدت خلاله غيرة المرأة على زوجها من الخادمة أو السكرتيرة.

ووصفت المواطنة تلك الغيرة بـ " التخلف " ، قائلة: " إذا زوجك خربان فهو خربان سواء مع السكرتيرة أو الخادمة، إما تغيري الزوج الخربان هذا أو تضعي له حد " .

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وأشارت إلى أنه لا يجب أن تتوجه الزوجة إلى الفتاة الثانية وتهاجمها بسبب علاقتها بزوجها، قائلة: " اشتغلي على البيت نفسه ،تركتي العلة ورايحة لهذه! " .

وتابعت: " نفس الحال بالنسبة للزوج إذا وجد زوجته تكلم شخص آخر عليه أن يتحدث معها وليس مع الشخص الآخر " مضيفة: " كلم العلة اللي عندك " .