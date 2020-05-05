شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أحمد الفراج: لن تستطيع تجاوز هيبة الملك سلمان مهما حاولت كسر الحاجز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أحمد الفراج، عن ملامح شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- كما عرفه.

وقال الفراج خلال لقاءه ببرنامج " الليوان " : " يحاول قدر المستطاع أن يجعلك تشعر بالراحة أمامه، كان يتلطف كثيرا، ليس لديه مشكلة أن تسأله فيجيبك في أي مناسبة، لا ينساك ولو قابلك لمرة وحدة، لن تستطيع أن تتجاوز هيبته مهما حاولت أن تكسر هذا الحاجز " .

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وفي سياق آخر، علق الفراج على محاولات الإعلام المعادي لاتهام المملكة بالتطبيع، قائلا: " إن أول من طبّع مع الكيان الصهيوني هو قناة الجزيرة، ثم يأتي من يتهم القنوات العربية بأنها متصهينة ويزايدون علينا في كل مكان ويصف الجزيرة بقناة الشعوب " .

وأضاف: " إن مصانع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصنع السلاح والأغذية لإسرائيل، ويأتيك من يقول إنه يوطد علاقته بإسرائيل لخدمة إخواننا الفلسطينيين " .