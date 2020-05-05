شكرا لمتابعة خبر عن وزارة التجارة: " الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة التجارة، الأمانات بإلغاء اشتراط عدم الاستبدال والاسترجاع، والإبقاء على هذا الحق كجزء اصيل من حقوق المستهلك.
وجاء ذلك ردا على تعميم البلديات على الأسواق بمنع استرجاع واستبدال السلعة المباعة، والذي لم يرد في الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحه ضد كورونا.
وقال وزير التجارة في بيان : " أود الإفادة أنه تم ملاحظة قيام الأمانات بالتعميم على الأسواق والمولات بمنع استرجاع واستبدال البضاعة المباعة، ولم يرد ذلك في التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة " .
وأضاف البيان: " خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك، آمل التكرم بتوجيه الأمانات بإلغاء اشتراط عدم الاسترجاع والاستبدال، والإبقاء على هذا الحق للمستهلك مع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة " .
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة التجارة: " الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.