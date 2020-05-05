عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى السعودي يتنبأ بكارثة اقتصادية ستضرب العالم @F_M_BinJumah

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???? عضو لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى السعودي يتنبأ بكارثة اقتصادية ستضرب العالم الاقتصاد العالمي خسر إلى الأن 7 تريليون دولار والطلب على النفط انخفض بنسبة 30 % وهذه كارثة.. لذلك استمرار إغلاق الاقتصاد وانتظار انتهاء الأزمة إلى أجل غير معلوم يؤدي لـ كارثة أكبر





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