︎ .

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضوابط خفض راتب العامل في المنشأة، ومدى أحقية العامل في الاعتراض على ذلك من عدمه.

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن تخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، وأنه يجب أن يكون تقليل ساعات العمل متناسباً مع تقليل الأجر أياً كانت وسيلة تنفيذ العمل. مشيرة إلى أنه يسمح للمنشآت المتضررة من أزمة كورونا تخفيض الأجر شرط ألا يزيد على نسبة 40% من الأجر الفعلي.

وأكدت خلال إجاباتها على أبرز الاستفسارات على أحكام المادة رقم (41)، أنه لا يحق للعامل رفض تخفيض أجره تطبيقاً لمبدأ الشريعة الإسلامية “لا ضرر ولا ضرار”.

وأضافت : ” أنه لا يجوز تخفيض الأجور في شهر رمضان والذي تتقلص فيه عدد ساعات العمل الفعلية إلى 6 ساعات.”





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن شروط خفض الرواتب خلال أزمة كورونا.. وحسم الموقف بشأن أحقية الاعتراض ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.