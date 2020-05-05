

المدينة المنورة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

تنظم جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز و بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة يوم غد ورشة تدريبية عن بعد بعنوان (التميز في توظيف وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة).

وأوضح الأمين العام للجائزة المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن هذه الورشة تأتي سعياً للمساهمة في نشر وترسيخ ثقافة ومفاهيم الجودة والتميز في العمل المؤسسي وتحفيز المنشآت الحكومية على تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينها.

وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقا من تحقيق رؤية ورسالة الجائزة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وستقام الورشة عن بعد بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة والتي حصلت على المركز الأول في هذا المحور بالدورة الخامسة للجائزة.

ويشارك في الورشة المدير التنفيذي المساعد لبرنامج الوصول الشامل بجامعة الملك سعود الدكتور محمد بن علي القحطاني ومدير الجودة والتميز المؤسسي بوزارة التجارة الأستاذ إبراهيم بن شعيب سلامة، كما تتضمن الورشة عرضاً لتجارب واقعية لإحدى الجمعيات المتخصصة وللعاملين والمستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واختتم الأمين العام للجائزة المهندس محمد بن إبراهيم عباس حديثه بأن هذه الورشة تترجم عناية الجائزة بهذه الفئة الغالية والاهتمام بتقديم أفضل الخدمات لهم كعاملين ومستفيدين بما يتناسب مع إمكانياتهم واحتياجاتهم، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة فعاليات قادمة ستقيمها الجائزة بإذن الله بالتعاون مع الجهات والقطاعات المتخصصة.

// انتهى //

08:03ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز تنظم ورشة تدريبية حول التميز في توظيف وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.