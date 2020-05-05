السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء



الرياض 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة تمد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق الرياض، حائل، القصيم والحدود الشمالية، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الشرقية ,الجوف , تبوك و الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 10-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول جنوبية بسرعة 10-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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