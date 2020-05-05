السعودية اليوم / وفاة وزير العمل النيجري بفيروس كورونا المستجدّ



نيامى 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واس

أعلنت الحكومة النيجرية اليوم أنّ وزير العمل محمد بن عمر توفي الأحد عن 55 عاماً بسبب إصابته بفيروس

وقال التلفزيون الرسمي "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".

// انتهى //

05:50ت م

0317



نيامى 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واسأعلنت الحكومة النيجرية اليوم أنّ وزير العمل محمد بن عمر توفي الأحد عن 55 عاماً بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.وقال التلفزيون الرسمي "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر".// انتهى //05:50ت م0317

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