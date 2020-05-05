

برازيليا 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واس

سجلت البرازيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و 780 حالة، فضلاً عن 7321 وفاة.

// انتهى //

04:55ت م

0315



برازيليا 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واسسجلت البرازيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 296 حالة وفاة خلال الـساعات الـ24 الماضية.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 107 آلاف و 780 حالة، فضلاً عن 7321 وفاة.// انتهى //04:55ت م0315

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل 6633 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.