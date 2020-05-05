السعودية اليوم / محافظ سراة عبيدة يرأس جلسة المجلس المحلي الأولى من دورته الثانية



أبها 11 رمضان 1441 هـ الموافق 04 مايو 2020 م واس

رأس محافظ سراة عبيدة محمد سعيد بن جزوا الدوسري اليوم, جلسة المجلس المحلي الأولى في دورته الثانية للعام المالي ١٤٤١- ١٤٤٢هـ، وذلك عبر الإتصال المرئي، بمشاركة جميع أعضاء المجلس.

وناقش المجتمعون استعراض ودراسة التقرير الأول لزيارة المحافظ للمراكز الإدارية، ودراسة فتح عقبة درامة - عمس، واستحداث مخططات في خراص بمركز الجوة.

// انتهى //

04:02ت م

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