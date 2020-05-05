السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا إلى 44 ألف ونصف إصابة مؤكدة



أديس أبابا 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واس

ارتفع عدد المصابين بفيروس

وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم إن عدد الوفيات بلغ 1801 حالة وفاة، و14921 حالة تعافٍ.

وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر.

// انتهى //

03:58ت م

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أديس أبابا 11 رمضان 1441 هـ الموافق 4 مايو 2020 م واسارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إفريقيا إلى 44 ألفاً و 483 حالة إصابة مؤكدة.وأفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان اليوم إن عدد الوفيات بلغ 1801 حالة وفاة، و14921 حالة تعافٍ.وتتصدر جنوب إفريقيا دول القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر.// انتهى //03:58ت م0312

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