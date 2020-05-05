السعودية اليوم / مراقبو ومراقبات التجارة بالحدود الشمالية ينفذون 1245 جولة للتحقق من وفرة السلع الرمضانية



عرعر 11 رمضان 1441هـ الموافق 4 مايو 2020م واس

نفذ مراقبو ومراقبات وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية 1245 جولة رقابية على المراكز التجارية والتموينية والاستهلاكية بهدف الوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في تلك المراكز والمنشآت التجارية ومحال المواد الغذائية.

وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابية تعمل على مدار الساعة للتأكد من عمل المحال والمراكز التموينية بالمنطقة باستمرار تقديم الخدمات للمستهلكين، مبيناً أن فرع وزارة التجارة بالمنطقة كثف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية وطبق الغرامات الفورية على المخالفين ، مؤكدا أن وزارة التجارة تستقبل بلاغات عموم المستهلكين عن أي ملحوظات تُكتشف أو أي شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

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