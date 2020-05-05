5 فواكه صيفية مفيدة في رمضان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلعب الفاكهة في فصل الصيف دوراً هاماً جداً في جميع الأنظمة الغذائية، خصوصا في شهر رمضان، لما لها من فوائد صحية لترطيب الجسم ومده بكل المعادن والفيتامينات، بالإضافة إلى أنها تحافظ على الوزن وتساعد على التخلص من سموم الجسم.

وقالت استشاري التغذية العلاجية والطب التجميلي في مصر، الدكتورة فرح حسين: "تعد الفاكهة من المصادر الغذائية التي تحمي من كثير من الأمراض القلبية والأمراض المزمنة وغيرها، كما تساعد على الهضم بشكل جيد".

وتنصح بضرورة إدخال الفاكهة ضمن نظامنا الغذائي في رمضان خاصة التي تحتوي على الألياف منها، لما لها من فوائد صحية عديدة.

وتوضح استشاري التغذية العلاجية، لـ"الخليج 365"، الفاكهة المفضل تناولها في رمضان عقب الإفطار بنحو ساعتين وأهم فوائدها كالتالي:

البطيخ

يأتي على رأس القائمة، فهو من أطيب الفاكهة الصيفية، ومعروف بغناه بالمياه والألياف الغذائية وبمذاقه المنعش، وتحتوي كمية كبيرة من البطيخ على كمية قليلة جداً من الوحدات الحرارية فيساعد بشكل كبير جدا على الإحساس بالشبع والترطيب.

الكيوي

تحتوي على كمية كبيرة جداً من الألياف التي لا تتم إذابتها بالمعدة بسهولة، فتّساعد على هضم الطّعام بسهولة، كما تحفّز الجسم على حرق الدهون.

وهي من الفاكهة التي تقاوم السعرات الحراريّة وتمنحك الشعور بالشبع، وتحتوي على الإنزيمات والأحماض التي تقوي مناعة الجسم، كما أنها منشط ممتاز للكبد.

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التفاح

هو أحد أفضل أنواع الفاكهة التي تساعدك على التخلّص من الوزن الزائد، حيث يحتوي التفاح على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على الهضم السريع.

كما أنه منخفض السعرات الحراريّة وغني بالمعادن؛ منها الحديد، والزنك، والفيتامينات، وتناول تفاحة يوميّاً يساعدك على حماية جسمك من العديد من الأمراض وأيضا التخلّص من الدهون مع اتباع حمية غذائية خفيفة.

الكنتالوب





يلعب دوراً في السيطرة على ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم والكولين، بالإضافة إلى حفاظه على صحة القلب والشرايين والوقاية من الجلطات.

كما يعد مصدراً مهماً للألياف الغذائية التي تسهم في تسهيل عملية الهضم وتحمي من الإمساك، وهذه الفاكهة غنية بالمعادن والفيتامينات.

الخوخ

يعرف الخوخ بقدرته على محاربة الإمساك وتسهيل عملية الهضم، كما يحدّ من الشهية ويخفّف الشعور بالجوع ويعد من الفواكه قليلة السعرات.