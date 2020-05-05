اخبار السعوديه

ضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص في السيح

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص في السيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-05

ضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص في السيح

تجاهلت الإجراءات المشددة حيال إغلاق الصوالين

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت بلدية الخرج، عمالة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة خلال خلال ساعات منع التجول داخل سكن خاص بمدينة السيح، متجاهلين بذلك الإجراءات المشددة حيال إغلاق صوالين الحلاقة في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس وحفاظاً على السلامة العامة.

Advertisements

وأوضحت البلدية أن فريقها المكلف بهذه المهمة صادر وأتلف جميع المضبوطات، وإتخذ الإجراءات النظامية بحق العمالة المخالفة، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المجتمع (مواطنين ومقيمين) بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو حالات فيها تهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على

e4218f88fe.jpg

تواصل معنا على

58e992f275.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص في السيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا