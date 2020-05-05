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2020-05-05 ضبط عمالة تمارس الحلاقة داخل سكن خاص في السيح تجاهلت الإجراءات المشددة حيال إغلاق الصوالين متابعات الخليج 365 - واس ضبطت بلدية الخرج، عمالة تقوم بممارسة مهنة الحلاقة خلال خلال ساعات منع التجول داخل سكن خاص بمدينة السيح، متجاهلين بذلك الإجراءات المشددة حيال إغلاق صوالين الحلاقة في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا وحفاظاً على السلامة العامة. Advertisements وأوضحت البلدية أن فريقها المكلف بهذه المهمة صادر وأتلف جميع المضبوطات، وإتخذ الإجراءات النظامية بحق العمالة المخالفة، داعيةً في هذا الشأن إلى ضرورة تعاون المجتمع (مواطنين ومقيمين) بالإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو حالات فيها تهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19 تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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