حسام بن سعود يرد على متصل بعمليات الهلال الأحمر: تشرفت بخدمتك

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - الباحة

زار أمير الباحة، الأمير حسام بن سعود، الهلال الأحمر في المنطقة، كما استقبل بلاغًا من أحد المواطنين.

وأظهر مقطع فيديو، أمير الباحة وهو في الهلال الأحمر ويتلقى البلاغ من مواطن يدعى عبدالله الغامدي بشكل بسيط، واعدًا بمتابعة البلاغ مباشرة عبر أقرب خدمة قريبة منه، كما سجل البيانات، واعدًا بسرعة المباشرة.

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وكان أمير منطقة الباحة، في وقت سابق، قد عزا تحجيم حالات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة إلى وعي المواطنين التام بالمخاطر التي تهدد حياتهم وغيرهم والتزامهم بالتعليمات.

وثمن الأمير حسام بن سعود خلال تفقده البرامج الصحية والمبادرات المعززة لجهود مكافحة الجائحة دور صحة الباحة في التوعية وعبر عن فخره بالمواطنين والمقيمين الذين أسهموا في الحد من تزايد الحالات.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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