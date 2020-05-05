القبض على 13 مواطنًا أطلقوا النار باستخدام «الرشاشات» في الليث

عقب انتشار مقطع فيديو للحادث بمواقع التواصل..

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على 13 مواطنًا قاموا بإطلاق النار من أسلحة من نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث. وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنّه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، بفضلٍ من الله، عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وقد تمّ القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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