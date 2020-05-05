«عاجل» تكشف تفاصيل خطف واحتجاز موظفة بأحد مستشفيات مكة ساعة الإفطار

تحقق النيابة العامة حاليًا، بالتنسيق مع شرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة الكعكية، في حادث اختطاف واحتجاز موظفة بمستشفي أهلي يقع بأحد أحياء مكة، بعد نجاح رجال الأمن في إنقاذها وفكّ احتجازها من بين يدي الجاني، الموقوف على ذمة التحقيقات.

وعلمت مصادر «عاجل» أنَّ الموظفة خرجت من المستشفي الذي تعمل به، عقب انتهاء عملها قبل موعد صلاة المغرب، وأوقفت سيارة من أجل إيصالها لمنزلها للإفطار مع ذويها، ولكن صاحب السيارة غيَّر مسار الطريق وتوجَّه لمنزله في مخطط بطحاء قريش، وأكَّد لها أنه يرغب بأن تتناول الإفطار معه وسط رفض قاطع منها.

وعندما قام السائق بإنزالها وإدخالها منزله بالقوة، تظاهرت الموظفة بالموافقة على طلبه ومجاراته حتى تمكنت من الاتصال بغرفة العمليات الأمنية 911 والتبليغ بأنها مخطوفة.

وتوجَّهت الجهات الأمنية المختصة، ممثلة في عدد من الدوريات الأمنية، والتي حددت الموقع الذي تحتجز فيه الموظفة، وتمَّت مداهمته وتحرير المحتجزة والقبض علي الجاني، وإعداد محضر بالحالة وتسليمه لمركز شرطة الكعكية، الذي تولّي ملف القضية بالتنسيق مع النيابة العامة بحكم الاختصاص.