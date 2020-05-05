جولات رقابية مكثفة على الباعة الجائلين بالغزة في مكة

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن جولات رقابية مكثفة تقوم بها البلدية، امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية تحت عنوان «غذاؤكم أمانة».

وتهدف هذه الجولات الرقابية إلى القضاء على هذه ظاهرة الباعة الجائلين والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تمّ مصادرة 6 عربات خشبية، إضافة إلى 41 كجم من الخضار والفواكه، تمّ ضبطها مع الباعة الجائلين في نطاق البلدية، حيث تم تسليمها بعد التأكد من سلامتها لجمعية «إكرام» لحفظ النعمة.

وإذ تؤكّد الأمانة أنها شكلت العديد من الفرق الميدانية الخاصة بمكافحة ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارها، نظرًا لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر الحضاري، كما جهَّزت عددًا من اللجان الميدانية المتخصصة التي من شأنها أن تحافظ على أعلى مستويات الإصحاح البيئي.