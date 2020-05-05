التحالف: 83 خرقًا حوثيًا لوقف إطلاق النار باليمن في 24 ساعة

التمرد رفع انتهاكاته للشعب إلى 2399 ..

أكَّد التحالف العربي (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، أنَّ اختراقات ميليشيا الحوثي الإرهابية- المدعومة من إيران- لوقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 83 اختراقًا. ووصل بذلك إجمالي اختراقات ميليشيا الحوثي لوقف إطلاق النار في اليمن إلى 2399 اختراقًا.

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