السيطرة على حريق شقة سكنية بحي الوبرة بالمدينة المنورة دون إصابات

ماس كهربائي تسبب في الحادث..

أخمدت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة حريقًا اندلع في شقة سكنية بحي الوبرة؛ بسبب ماس كهربائي دون وقوع اصابات . وأوضحت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة أنّ فرقها وإدارة الأمن والسلامة تعاملت مع الموقف وفق اجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الأمور .

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