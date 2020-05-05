بالصور.. أمير جازان يدشن حملة لجنة تراحم «أسر السجناء مسؤوليتنا» إلكترونيًا

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، مساء أمس الاثنين، الحملة الإلكترونية لمساعدة أسر السجناء، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بجازان «تراحم»، تحت شعار «أسر السجناء مسؤوليتنا».

واستعرض رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة «تراحم» علي بن موسى زعلة أمام الأمير، أهداف الحملة وآلية تنفيذها ومدة تطبيقها، من خلال تقديم المساعدات ومنها السلال الغذائية، والإعانات المالية وتسديد إيجارات المساكن وفواتير الكهرباء، وتأمين كسوة العيد، والأجهزة المنزلية وغيرها من البرامج الخيرية الأخرى .

وقدم زعلة شكره لأمير جازان ولنائبه، على دعمهما الدائم وحرصهما على نجاح عمل اللجنة وإبراز برامجها المختلفة .

Advertisements

ونوَّه الأمير محمد بن ناصر، بالرعاية الكريمة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، التي تولي الرعاية والاهتمام بأسر السجناء، معربًا عن شكره لوزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية، على ما تلقاه اللجنة بالمنطقة من دعم ومتابعة.

ودعا رجال وسيدات الأعمال وفاعلي وفاعلات الخير للمساهمة في التخفيف من معاناة أسر السجناء في شهر ‫رمضان المبارك وتقديم يد العون والمساعدة لهم.

‫وأبدى أمير منطقة جازان سعادته بتدشين هذه الحملة والمساهمة في تقديم العون والمساعدة لأسر السجناء بتلك المساعدات، موجهًا الجميع في اللجنة بتقديم المزيد ومضاعفة الجهود لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على السجين ومجتمعه، راجيًا من الله العون والتوفيق للجميع.

وحضر التدشين مدير مكتب أمير جازان تريحيب بن عماش بن حفيظ.