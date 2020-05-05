أكثر من 5 آلاف طالب سجلوا في «صيفي» جامعة جازان

أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد فقيهي، أنَّ العمادة، بتوجيهات من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بدأت منذ وقت مبكر بالاستعداد للفصل الصيفي لهذا العام 1441هـ .

وكشف فقيهي عن أرقام وإحصائيات المسجلين للفصل الصيفي في مختلف كليات الجامعة؛ حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين للفصل الصيفي 5334 بزيادة وصلت إلى 15٪ عن العام الماضي.

وأكَّد أنَّ التسجيل يستهدف في المرحلة الأولى الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم والمتعثرين، وأن التسجيل يتم بشكل إلكتروني عبر حساب الطالب، مشيرًا إلى أن الشُّعب المطروحة للتسجيل بلغت 767 شعبة.

وأضاف فقيهي أنَّه سيتم إعادة فتح التسجيل عن طريق حساب الطالب على الشعب المتاحة خلال الفترة من 5 إلى 7 شوال، وأن الدراسة ستبدأ يوم الأحد الموافق 8 شوال 1441هـ.