عاجل-النيابة تأمر بالقبض على مواطن أساء لمقيم بحجة دعوته إلى الإسلام

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام مواطن بالإساءة إلى مقيم من إحدى الجاليات الآسيوية والتلفظ عليه بألفاظ مهينة للكرامة بحجة دعوته إلى الإسلام كما يظهر محتوى الفيديو عدم فهم ووعي المقيم للغة العربية ولمحتوى منطوق المواطن المسيء لحداثته باللغة العربية.

وبناءً على المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء، بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المواطنين والمقيمين ومن ذلك النيل من كرامتهم وحرياتهم المشروعة أياً كانت ذرائع ذلك الاعتداء، وبين المصدر أن النيابة العامة تجري حيال ذلك ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.