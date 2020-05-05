السعودية | شاهد الشهير بـ"كلاخ" يحول منازلا مهجورة إلى لوحات فنية

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شكرا لقرائتكم شاهد الشهير بـ"كلاخ" يحول منازلا مهجورة إلى لوحات فنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حول فنان سعودي أطلق على نفسه اسم "كلاخ "، المنازل القديمة المهجورة إلى لوحات فنية، أثارت متابعي منصة "تويتر"، نظير ما يمتلكه من جودة وحس فني عالي، نبعت من اللوحات الجدارية لأغرب منزل مهجور في السعودية.
في الوقت الذي تناقل فيه نشطاء التواصل صوراً لرسوماته ومقاطع فيديو أخرى، زينت صور وجوه النساء الجدران، وأضفت عليها لمسات جمالية، بينما كان الشخص الذي يوثق المنزل في مقطع فيديو رائج، يتجول في أرجاء المنزل المهجور، لتظهر الجداريات التي رسمت بعناية وإتقان، وتوزعت على جميع الجدران دون تكرار، حيث بدت جميعها متناغمة من حيث الألوان، وتعبيرات الوجوه.
الفنان الشهير بـ"الكلاخ" تحدث إلى "العربية.نت" والذي استطاع أن ينقل هوايته في الرسم من الورق، إلى محيط الجدران الواسعة منذ خمس سنوات، ليبدع في تشكيل رسوماته، ويحول جدران المباني القديمة والمهجورة إلى لوحات فنية، ومحطةً للذائقة الفنية المميزة ذات البعد التأثيري، و"كلاخ" نسبة إلى قريته الواقعة جنوب محافظة الطائف.
يقول: "كانت بداياتي عبارة عن رسومات للشخصية الكرتونية الشهيرة اسبانج بوب، بعدها انتقلت إلى عالم الجداريات والدخول في فضاءات الرسم على مساحات واسعة، بعد أن تعلمت أبجديات هذا الفن، خلال تتبع ومشاهدة مشاهير الفن الغرافيتي".
وأضاف: "تواصلت مع مشاهير هذا الفن، والتعرف عليهم، وسؤالهم عن كل ما كنت أحتاجه، وأهم تفاصيل الفن الغرافيتي، ومنهم دانتي وروني وترانز، واستطعت خلال هذه الفترة من رسم 170 لوحة فنية على جدران المباني القديمة في الطائف، وعدد من المواقع في تبوك والرياض وأبها، كما سأقوم بجولة على مدن السعودية، لأختار شخصيات معينة وأقوم برسمها".
"كلاخ" شارك في مسابقة تحدي الترفيه، وحاز على المركز الثالث، ويطمح إلى التميز والوصول لتحقيق حلمه، لتكون له مدينة من لوحاته يقوم برسم الصور عليها.
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