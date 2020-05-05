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الكثير من الناس يسأل: هل ستكون الرحلة الجوية كما كانت سابقًا؟ وهل سيحدث تغيير في الإجراءات أو التفاصيل؟
أجاب عن ذلك معهد الاستشارات في الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدًا أن الإجراءات ستختلف كليًّا، وقال: إن البداية بالحضور؛ إذ كان من الممكن قبل كورونا أن تحضر قبل موعد الإقلاع بساعتين أو أقل قليلاً، لكن الآن لا بد من حضورك قبلها بأربع ساعات على الأقل. كما تتضمن الإجراءات المرور بنفق التعقيم بعد ظهور نتيجة الاختبار المناعي الأولي، ويقصد به الكشف الحي الأول، على أن يتم الصعود للطائرة من قِبل المسافرين بعد تلقي رسائل نصية على هواتفهم النقالة، وموعد الصعود بالدقيقة لضمان التباعد الاجتماعي، ومن ثم تعقيم جميع الركاب عبر المرور بالجسر الموصل للطائرة.
وأضاف: الإجراءات تشمل وضع الأمتعة بأكياس مخصصة، جرى تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب مراعاة التباعد بالطائرة، وارتداء الكمامات والقفازات طوال الرحلة، مع تطهير أيدي الركاب كل 30 دقيقة عبر مطهرات يدوية، سيجري تسليمها لهم.
وأوضح أنه جاء ضمن قائمة الإجراءات: وجود ماسحات ضوئية على الطائرة لقياس درجة حرارة الركاب، وكذلك مغادرة الطائرة تباعًا لمنع تكدس الركاب. وتنتهي الإجراءات بإظهار جواز السفر الصحي، وبعض الأوراق الأخرى قبل مغادرة المطار من خلف حواجز زجاجية.
الرحلات الجوية فيروس كورونا الجديد
بالتفاصيل والإجراءات الدقيقة.. هكذا ستكون رحلتك الجوية بعد "كورونا"خالد خليل الخليج 365 2020-05-05
الكثير من الناس يسأل: هل ستكون الرحلة الجوية كما كانت سابقًا؟ وهل سيحدث تغيير في الإجراءات أو التفاصيل؟
أجاب عن ذلك معهد الاستشارات في الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدًا أن الإجراءات ستختلف كليًّا، وقال: إن البداية بالحضور؛ إذ كان من الممكن قبل كورونا أن تحضر قبل موعد الإقلاع بساعتين أو أقل قليلاً، لكن الآن لا بد من حضورك قبلها بأربع ساعات على الأقل. كما تتضمن الإجراءات المرور بنفق التعقيم بعد ظهور نتيجة الاختبار المناعي الأولي، ويقصد به الكشف الحي الأول، على أن يتم الصعود للطائرة من قِبل المسافرين بعد تلقي رسائل نصية على هواتفهم النقالة، وموعد الصعود بالدقيقة لضمان التباعد الاجتماعي، ومن ثم تعقيم جميع الركاب عبر المرور بالجسر الموصل للطائرة.
وأضاف: الإجراءات تشمل وضع الأمتعة بأكياس مخصصة، جرى تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب مراعاة التباعد بالطائرة، وارتداء الكمامات والقفازات طوال الرحلة، مع تطهير أيدي الركاب كل 30 دقيقة عبر مطهرات يدوية، سيجري تسليمها لهم.
وأوضح أنه جاء ضمن قائمة الإجراءات: وجود ماسحات ضوئية على الطائرة لقياس درجة حرارة الركاب، وكذلك مغادرة الطائرة تباعًا لمنع تكدس الركاب. وتنتهي الإجراءات بإظهار جواز السفر الصحي، وبعض الأوراق الأخرى قبل مغادرة المطار من خلف حواجز زجاجية.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:34 AM
توقعها مركز دراسات متخصص بالولايات المتحدة
الكثير من الناس يسأل: هل ستكون الرحلة الجوية كما كانت سابقًا؟ وهل سيحدث تغيير في الإجراءات أو التفاصيل؟
أجاب عن ذلك معهد الاستشارات في الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدًا أن الإجراءات ستختلف كليًّا، وقال: إن البداية بالحضور؛ إذ كان من الممكن قبل كورونا أن تحضر قبل موعد الإقلاع بساعتين أو أقل قليلاً، لكن الآن لا بد من حضورك قبلها بأربع ساعات على الأقل. كما تتضمن الإجراءات المرور بنفق التعقيم بعد ظهور نتيجة الاختبار المناعي الأولي، ويقصد به الكشف الحي الأول، على أن يتم الصعود للطائرة من قِبل المسافرين بعد تلقي رسائل نصية على هواتفهم النقالة، وموعد الصعود بالدقيقة لضمان التباعد الاجتماعي، ومن ثم تعقيم جميع الركاب عبر المرور بالجسر الموصل للطائرة.
وأضاف: الإجراءات تشمل وضع الأمتعة بأكياس مخصصة، جرى تعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب مراعاة التباعد بالطائرة، وارتداء الكمامات والقفازات طوال الرحلة، مع تطهير أيدي الركاب كل 30 دقيقة عبر مطهرات يدوية، سيجري تسليمها لهم.
وأوضح أنه جاء ضمن قائمة الإجراءات: وجود ماسحات ضوئية على الطائرة لقياس درجة حرارة الركاب، وكذلك مغادرة الطائرة تباعًا لمنع تكدس الركاب. وتنتهي الإجراءات بإظهار جواز السفر الصحي، وبعض الأوراق الأخرى قبل مغادرة المطار من خلف حواجز زجاجية.
، بالتفاصيل والإجراءات الدقيقة.. هكذا ستكون رحلتك الجوية بعد "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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