السعودية | “الأرصاد” تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:10 صباحًا, 5 مايو 2020 م المناطق - المدينة المنورة أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – ليوم غد الثلاثاء , تضمن نشاطاً للرياح السطحية وأتربة مثارة, وشبه انعدام في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.

وبينت أن الحالة تستمر من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً.

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