«جدة» تطلق مبادرة «تحدي كورونا»

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وأوضحت مديرة عام خدمة العملاء بالأمانة رشا بنت عبدالله باهيثم أن مبادرة تحدي فيروس كورونا تأتي ضمن جهود الأمانة المكثفة لمكافحة الجائحة، والمساهمة في الحد من انتشارها من خلال تشجع المشاركة في المبادرة بأفكار إبداعية لحل أبرز التحديات التي تواجه أعمال تطبيق الاجراءات الاحترازية في المرافق العامة والأحياء العشوائية.
وأبانت أن المبادرة استقبلت حتى الآن أكثر من ستين فكرة منذ بداية استقبال المشاركات في ٣٠ إبريل، لافتةً إلى يوم الـ 10 من مايو الجاري، الذي ستتوقف فيه الأمانة من استقبال الأفكار الجديدة في هذا الخصوص، لتبدأ بمرحلة تنفيذ المبادرة، معربة عن شكر أمانة جدة لكل من تفاعل مع مبادرة "تحدي فيروس كورونا" التي يتطلع القائمين عليها تحقيقها للنتائج المرجوة.
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