شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 13 مواطناً أطلقوا النار بالليث والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 13 مواطناً قاموا بإطلاق النار من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث. وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد عبدالوهاب الغامدي، بأنهُ إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه إطلاق النار من قبل مجموعة من الأشخاص من أسلحة نوع رشاش في إحدى القرى بمحافظة الليث، أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال - بفضلٍ من الله - عن تحديد هوياتهم وعددهم ( 13 ) مواطنًا تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتم القبض عليهم، والمصور واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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