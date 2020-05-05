شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غير مستقر على المدينة.. و«الأرصاد» تحذر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة النقيب عبدالعزيز بن سعيد الزهراني، أنه بناءً على ما ورد من توقعات ومعلومات من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد تشهد منطقة المدينة المنورة وبعض محافظاتها هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة قد تصحب بتساقط للبرد ورياح نشطة على بعض المناطق.
ودعا الزهراني جميع المواطنين والمقيمين بالمنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بجوانب السلامة والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه والأودية والشعاب، وعدم المجازفة في عبور تلك الأودية والسيول، منوهاً بضرورة الحرص على متابعة النشرات الجوية باستمرار من خلال جميع حسابات التواصل الخاصة بالدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، متمنياً للجميع السلامة.
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