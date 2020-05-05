شكرا لقرائتكم خبر عن معاصرون يوثقون ذكريات رمضانية في الطائف والان نبدء بالتفاصيل

ارتبطت محافظة الطائف قديما مثل غيرها من مدن منطقة مكة المكرمة بعادات وتقاليد خلال شهر رمضان المبارك، ووثق المعاصرون من الأهالي في رواياتهم مشاهد الحياة الاجتماعية آنذاك.

وتحدث لـ «واس» المؤرخ عيسى بن علوي القصير 82 عاما، ساردا ذكريات تفوح بعبق الماضي لواقع الحياة في المنطقة التاريخية بالطائف «وسط البلد»، وأورد صورا من العادات الاجتماعية والروحانية التي تعم المشهد وكيف تناقلها الأهالي جيلا بعد آخر.

وأوضح المؤرخ القصير أنه مع حلول الشهر الفضيل تطيب النفوس ابتهاجا ببلوغه والتسابق إلى فعل الخيرات، في حين تبرز أهم الملامح الرمضانية على غير العادة في أسواق الطائف القديمة وأهمها وسط السوق «برحة مسجد الهادي» وباب الريع، وسويقة، وسوق الخميس، وحي السليمانية، وباب الحزم، وباب العباس، بدكاكينه العتيقة وأزقته وبرحاته المتعرجة فتعرض فيها صنوف من الطعام والبضائع .