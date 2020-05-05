شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 إشعار مخالفات في 9200 جولة على منشآت الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد المواقع التي قامت أمانة الشرقية بتطهيرها وتعقيمها 12.365 موقعا، في حين بلغ عدد الجولات الرقابية خلال العشرة الأيام من شهر رمضان المبارك 9208 جولات رقابية على المنشآت، وتم خلالها تسجيل عدد 1067 من إشعارات المخالفات والغرامات، فيما أسفرت جهود الأمانة في اليوم العاشر فقط، ضمن الإجراءات التي تتبعها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عن تنفيذ 967 جولة رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث توزعت الفرق الرقابية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية المستثناة منذ بدء مزاولتها الأنشطة، وذلك للتأكد من ضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي ألزمت بها الأمانة كافة منافذ البيع للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم عربات التسوق، وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات للمتسوقين، وتعقيم وتطهير أماكن التلامس والأسطح، وكذلك تطبيق المخالفات للمنشآت غير الملتزمة بهذه الإجراءات التي تقف عليها الأمانة للحد من انتشار الفيروس وحماية المواطنين والمقيمين.

وأشارت الأمانة إلى حرصها على تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية، وكذلك الفرق الرقابية، من خلال تضافر الجهود والاستعدادات ضمن الخطة الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، التي تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا» من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الأمانة على كافة المنشآت.

‪ ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال مركز 940.