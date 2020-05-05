1000 إشعار مخالفات في 9200 جولة على منشآت الشرقية

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وتأتي هذه الجهود ضمن الجولات الميدانية التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية، من خلال تكثيف جولاتها الرقابية التفتيشية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث توزعت الفرق الرقابية على المنشآت الغذائية ومراكز التسوق والمنشآت التجارية المستثناة منذ بدء مزاولتها الأنشطة، وذلك للتأكد من ضمان تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي ألزمت بها الأمانة كافة منافذ البيع للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال تعقيم عربات التسوق، وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات للمتسوقين، وتعقيم وتطهير أماكن التلامس والأسطح، وكذلك تطبيق المخالفات للمنشآت غير الملتزمة بهذه الإجراءات التي تقف عليها الأمانة للحد من انتشار الفيروس وحماية المواطنين والمقيمين.
وأشارت الأمانة إلى حرصها على تكثيف الجولات التفتيشية الميدانية، وكذلك الفرق الرقابية، من خلال تضافر الجهود والاستعدادات ضمن الخطة الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، التي تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا» من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الأمانة على كافة المنشآت.
ودعت الأمانة إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى على الخدمات البلدية من خلال مركز 940.
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