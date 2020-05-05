شكرا لقرائتكم خبر عن الاعتدال وعدم الإسراف والان نبدء بالتفاصيل

من أهم العادات الحسنة الواجب اتباعها في رمضان هي «الاعتدال وعدم الإسراف في الطعام والشراب» وبدء الإفطار بشرب الماء وتناول التمر لتوفير الطاقة السريعة ثم الحساء الذي يعد أفضل خيار لبدء وجبة الإفطار لأنه غني بالسوائل.

كما يتوجب الحد من تناول الطعام الدسم والمقلي والغني بالملح والسكر، والإكثار من الخضار والأسماك واللحوم قليلة الدهن والحبوب الكاملة، ويحبذ المضغ الجيد وتناول الطعام بروية.

أما السحور فيعد من القواعد الصحية الهامة «تسحروا ففي السحور بركة»، ويجب أن تكون وجبة متوازنة تعتمد على السكريات البطيئة مثل الشوفان وخبز الحبوب الكاملة لأنها تزود الجسم بالطاقة تدريجيا خلال النهار، والمهم أيضا الحد من استهلاك الكافيين «الشاي والقهوة» لأنها تدر البول وتسبب الجفاف، والإكثار من شرب الماء فذلك يساعد في الحفاظ على نسبة السوائل في الجسم خلال فترة الصيام تجنبا للجفاف الذي يسبب الصداع وعدم التركيز، وكذلك الامتناع عن المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة الضارة بشكل عام.

ومن المهم ممارسة الرياضة باعتدال في رمضان مع ضرورة الانتباه إلى شرب الكثير من السوائل للتعويض، وعدم القيام بالتمارين مباشرة بعد الطعام.

وكما للصيام فوائد للجسم الصحيح كما ذكرنا سابقا فهناك أمراض تتأثر سلبا بالصيام، يحددها الطبيب المسلم الثقة تبعا للحديث الشريف «لا ضَررَ ولا ضِرارَ» وأهمها:

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الإسهال والقيء الحاد، الحمى الشديدة، التهاب الصدر الحاد والسل الرئوي، بعض أنواع قرحة المعدة، التهاب وتليف الكبد ومرض الاستسقاء، الأنيميا الحادة، تجلط الأوعية الدموية، بعض أنواع هبوط القلب، بعض حالات انخفاض ضغط الدم الشديد، بعض أمراض الكلى الحادة والمزمنة، المرأة السكرية الحامل، مريض السكري الذي تعرض في الأشهر الثلاثة الأخيرة لغيبوبة سكرية، مريض زرع الكلية خلال السنة الأولى، الأمراض «المدنفة» كالسرطان.

وعلى العموم يجب اتباع القاعدة العامة التي تقول «يجب استشارة طبيب مسلم من أجل أي فتوى للإفطار» فكل حالة تعتبر حالة خاصة.

تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.

استشاري جراحة قلب وصدر وأوعية دموية وزراعة أعضاء بجامعة ليون بفرنسا