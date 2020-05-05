شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل «افتراضي» مع مرضى الأسنان بمركزي القطيف والان نبدء بالتفاصيل

أوقف قسم الأسنان بمستشفى القطيف المركزي منذ بروز جائحة كورونا ، الحالات الروتينية، واكتفى بعلاج الحالات الطارئة التي تتمثل في التهابات اللثة والتهاب عصب السن، بالإضافة للنزيف بعد خلع الأسنان، فضلا عن كسور الفكين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال العلاج لتفادي انتقال عدوى الفيروس للمرضى.

إجراءات مشددة

وكشفت رئيس قسم الأسنان بالمستشفى نازك القطري، عن إنشاء عيادة افتراضية لاستقبال استفسارات المرضى بواسطة الهاتف لكافة التخصصات، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية نتيجة حساسية قسم الأسنان، خصوصا وأن علاج المريض يتطلب الوقوف بجواره للغاية، مما يزيد من احتمالية انتقال العدوى سواء من المرضى أو الكادر الطبي العامل في القسم، موضحة، أن القسم اتخذ إجراءات مشددة في اتباع كافة تعليمات مكافحة العدوى وكذلك جميع التوصيات الصادرة من وزارة الصحة.

بيئة صحية

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وأكدت مسؤولة بقسم صحة البيئة بالمستشفى إيمان المختار، أن القسم يعمل على مدار الساعة للحرص على بيئة صحية وسليمة للمرضى والمراجعين والعاملين في المستشفى، مشيرة إلى استحداث مسار خاص لمرضى كورونا، ووضع خطة لتطهير وتعقيم الأسطح والممرات وغرف المرضى بواسطة جهازين للتعقيم، الأول يعمل بالبخار، والثاني يعمل بواسطة الأشعة فوق البنفسجية وهو من الأجهزة ذات الكفاءة العالية.

برامج تدريب

وقال مدير قسم الدراسات والتعليم المستمر بالمستشفى د. مازن الزاير، إن المستشفى من أوائل المستشفيات التي تبنت برامج تدريب الأطباء، وكانت البداية في عام 1997 ببرنامج واحد فيما وصلت البرامج حاليا 10 برامج تدريبية، وذكر أن القسم بدأ بالتخصصات العامة، ثم انتقل حاليا للتخصصات الدقيقة، مضيفا أن التدريب في تخصص قسم الأطفال هو من أكبر البرامج في المنطقة. وبالنسبة للابتعاث في قطاع القطيف الصحي التكاملي فينقسم إلى قسمين، القسم الأول طلبات الإيفاد والابتعاث من المستشفى والقسم الثاني من المراكز الصحية.