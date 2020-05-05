شكرا لقرائتكم خبر عن شحن 200 طن تمور من هدية خادم الحرمين لـ 24 دولة والان نبدء بالتفاصيل
واوضح وكيل وزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون الدعوة والإرشاد د. محمد العقيل، أن هدية خادم الحرمين الشريفين لهذا العام بلغت أكثر من 200 ألف كيلو جرام من التمور الفاخرة التي تنتقى من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وقال: إنها تجهز وتعد إعدادا جيدا وفق أعلى معايير الجودة، وتعبأ تعبئة مناسبة، بل وتذهب إليهم مبردة حيث أماكنهم، ويستقبلها سفراء المملكة العربية السعودية في تلك البلاد، ويوزعونها إلى إخواننا المسلمين حسب احتياجاتهم.
وقال: نشرف في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالإشراف على هذا البرنامج الذي يحظى باهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبمتابعة دقيقة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ، تجسيدا لدور المملكة الإنساني والريادي في خدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك.
وأضاف: ونحن في ظرف هذه الجائحة العالمية نرى أن كثيرا من المشاريع في العالم تتوقف بينما عطاء المملكة يزداد، وخادم الحرمين الشريفين يتبنى احتياجات الشعوب المسلمة في أصقاع الأرض، ويستقرئ احتياجاتهم ويعد لهم هذه الهدية متزامنة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي يشمل أكثر من 18 دولة أخرى أيضا، وهذا يبين ويبرهن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالشعوب الإسلامية في هذه الأزمة التي يبدأ اقتصاديو العالم في عدم الإنفاق وفي تقليله وفي تخفيضه، ولكنه -حفظه الله- يمد يد العون لهذا العدد الكبير من المسلمين.
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