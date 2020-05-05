شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة في المخزون الغذائي وكافة السلع والان نبدء بالتفاصيل

تشهد أسواق محافظة جزر فرسان وفرة المخزون الغذائي من مختلف المواد الغذائية والسلع الرمضانية وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها للتسوق، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وتبين توفر مخزونات عالية من المواد الغذائية والاستهلاكية من الخبز والخضراوات والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك، وكذلك وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية في صيدليات المحافظة. كما ظهر وعي المتسوقين من أهالي فرسان والمقيمين بالجزيرة، بتطبيق الإجراءات من خلال التعاون التام والالتزام بالتنظيمات المتبعة والمتمثلة في لبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين كل متسوق وآخر خلال تواجدهم للتسوق لشراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية. وأكد عدد من المواطنين والمقيمين توافر كافة المواد الاستهلاكية والغذائية والتموينية.

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