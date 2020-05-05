شكرا لقرائتكم خبر عن وفرة في المخزون الغذائي وكافة السلع والان نبدء بالتفاصيل
وتبين توفر مخزونات عالية من المواد الغذائية والاستهلاكية من الخبز والخضراوات والفواكه واللحوم والدجاج والأسماك، وكذلك وفرة الأدوية والمستلزمات الصحية في صيدليات المحافظة. كما ظهر وعي المتسوقين من أهالي فرسان والمقيمين بالجزيرة، بتطبيق الإجراءات من خلال التعاون التام والالتزام بالتنظيمات المتبعة والمتمثلة في لبس القفازات والكمامات واستخدام المعقمات، بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين كل متسوق وآخر خلال تواجدهم للتسوق لشراء احتياجاتهم الغذائية والاستهلاكية. وأكد عدد من المواطنين والمقيمين توافر كافة المواد الاستهلاكية والغذائية والتموينية.
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