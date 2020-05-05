شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة رمضانية عبر «التواصل الاجتماعي» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل مؤخرا المسابقة الرمضانية لعام 2020م عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تستهدف جميع مستخدمي الأجهزة الذكية على مستوى المملكة. وتقام المسابقة على مدى 6 أعداد بأيام مختلفة خلال شهر رمضان وفي كل عدد يتم اختيار 10 فائزين عشوائيا عبر برنامج إلكتروني. كما تهدف المسابقة إلى إثراء الجانب المعرفي للجمهور بالصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية والصناعات التحويلية وأبرز المنتجات الوطنية المتواجدة في مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين. فيما يصل إجمالي مبالغ جوائز المسابقة الرمضانية 2020م إلى 60 ألف ريال.

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