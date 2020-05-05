شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. رفع 67 طن نفايات منزلية في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

كشفت إحصائية رقمية صادرة عن أمانة الأحساء ارتفاع نسبة رفع النفايات من منازل الأحساء مع دخول شهر رمضان المبارك، مقارنة ببقية أيام السنة، حيث تم بالأسبوع الأول من رمضان رفع 67.598 طن نفايات، وإزالة 13.498 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة الأحساء خالد بووشل، أن الأمانة عمدت بخطط مسبقة لشهر رمضان إلى إعادة جدولة رفع النفايات والعمل على زيادة حاويات النظافة الصغيرة داخل الأحياء.

حرارة الشمس

كما عززت الإدارة العامة للنظافة جهودها في النظافة العامة لشهر رمضان عبر جداول تتناسب مع أوقات الإفطار والسحور وتقسيم العمالة والمعدات بحسب ما تقتضيه المصلحة ومراعاة الزمن في ذروة حرارة الشمس نظير وجود عمالة مسلمة، وذلك بالتنسيق المباشر مع مقاولي النظافة في مدن وهجر الأحساء «الهفوف، المبرز، العمران، الجفر، العيون».

Advertisements

الأجهزة الخاصة

وأكد بووشل أن خطة النظافة العامة تأتي متزامنة مع برامج الأمانة الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد والمتضمنة برامج التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء، إضافة إلى غسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم وخطط رش المبيدات الحشرية وتعقيم واجهات المنازل في الأحياء غير المخدومة بالصرف الصحي بصفة مستمرة ويكون ذلك على نطاق أوسع وبمجال أشمل أثناء فترة منع التجول.

التعليمات الصادرة

من جهة أخرى دعت أمانة الأحساء ممثلة في وكالة شؤون البلديات «بلدية وسط الهفوف التاريخي» ملاك المحال والمباني التجارية إلى ضرورة التعاون والمبادرة في تحقيق أهداف تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة خدمة للصالح العام، والمنبثقة من خطط الأمانة لمتابعة عناصر التلوث البصري والسعي إلى تحسين المشهد الحضري، وانطلاقا من مبادئ الحرص على أمن وسلامة الأفراد والمنطقة والقاطنين والمرتادين من المتبضعين، ومنعا لحدوث أخطار الحوادث والكوارث الطبيعية وتسهيلا لسبل التعامل معها في حال حدوثها لا قدر الله. وأكدت الأمانة على أنه يتوجب على أصحاب المتاجر والمباني التجارية الالتزام بتنفيذ الخطوات الصادرة في هذا الشأن بما يتضمن «إزالة الصفائح والأسقف الحديدية من واجهات المحال وأسطح المباني وفي الممرات والسكك التجارية الضيقة، رفع ومعالجة التمديدات العشوائية القائمة لغرض الإضاءة المحدثة في الواجهات والأسقف، إزالة اللوحات التجارية القديمة والتالفة وغير المستخدمة من على واجهات وأسطح المباني التجارية والتي تشكل تشويها بصريا وخطورة على السلامة العامة، التزام أصحاب المستودعات المخالفة لاشتراطات السلامة بإخلائها بصورة عاجلة، مراجعة المالك حدود البناء الخاص به «الملكية» وذلك وفق المستندات الثبوتية والتأكد من عدم تجاوز خطوط التنظيم كالتعدي على الأملاك العامة من الأرصفة والطرقات، البدء التدريجي في معالجة وترميم وتأهيل واجهات المباني التالفة في موادها وطبقات الخرسانة بها التي تشكل الخطورة على السلامة العامة».